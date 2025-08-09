Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, українським розвідникам вдалося знищити кілька серйозних цілей.

Що відомо про вибухи в Криму?

Як наголосив Світан, вже була інформація, що окупанти почали ховати деяку свою цінну техніку в спеціальні купольні конструкції. По одному з таки куполів попали на горі Ай-Петрі.

Давно такої операції не було. Десь пів року. Кілька разів виходили знищувати вертольоти російські на морі. Але це були точкові операції. Хотілося б, щоб операція зі знищення локаторів та пошкодження катера була початком ще серйознішої операції з використанням далекобійних засобів ураження,

– сказав Світан.

Знищення цінних систем змусить ворога відтягнути ресурси з інших напрямків. Росіяни будуть змушені розмістити інші РЛС в Криму на заміну тим, які були знищені чи пошкоджені.

Додамо, під час атаки ГУР вдарили по ворожому десантному катеру проєкту 02510 "БК-16". Також вдалося знищити РЛС "Небо-СВУ", РЛС "Подльот К-1", РЛС 96Л6Е "Єнисей", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей".