Россияне заявили, что сбили в Крыму безэкипажные катера и с десяток БпЛА
Ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты традиционно утверждают о сбивании различных целей, однако, очевидно, есть попадания.
Так, оккупанты утверждают, что ночью 8 июня над Крымом якобы сбили 5 БпЛА и еще 4 – "перехватили". Также враг радостно отчитывается о якобы уничтожении безэкипажных катеров.
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Россия заявила об уничтоженных целях во время атаки на Крым
Российское минобороны заявило, что ночью на подходе к Крыму якобы сбили 2 безэкипажных катера. Местные пропагандистские каналы утверждают, что один из них уничтожили в районе Стрелецкой бухты в Севастополе.
Также оккупанты отчитываются о 9 сбитых и перехваченных БПЛА.
Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Однако в сети распространяют фото, которые свидетельствуют об обратном. Как минимум, у жителей Севастополя неподалеку от места взрыва повылетали окна.
Последствия взрыва в Севастополе / фото "Крымский ветер"
Оккупанты заявили об атаке БпЛА
Этой ночью в России было довольно "тревожно". В разных регионах России работала ПВО. Вражеское минобороны утверждает, что за ночь было перехвачено или уничтожено якобы аж 25 беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, Краснодарским краем и оккупированным. А также 2 безэкипажных катера.
Что известно о ночных взрывах в Крыму
- После первой ночи в Крыму начали раздаваться взрывы, в частности их слышали жители Балаклавы, Керчи и Севастополя. У местных жителей дрожали окна и сработали сигнализации авто.
- Первый взрыв был в районе Балаклавской ТЭС. Второй – в районе Севастопольской бухты.
- Телеграм-канал "Крымский ветер" заявил, что по данным источника "стало плохо какому-то кораблю".