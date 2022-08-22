Ситуация будет продолжаться, там не будет спокойно, – военный эксперт о взрывах в Крыму
Во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. россияне, считавшие его абсолютно безопасной и защищенной территорией, глубоко озабочены такой ситуацией.
Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, теперь российские власти должны думать о том, как объяснить населению то, что там происходит.
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Ситуация будет продолжаться
У кремля есть два пути, как это сделать: признать, что не работает противовоздушная оборона или контрразведка, которая, вероятно, не смогла выявить деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма.
Ситуация будет продолжаться, в частности, она может быть направлена на то, чтобы вычислить системы ПВО, их расположение. Зафиксировать стартовую позицию для того, чтобы затем подготовить более существенный удар,
– заметил Попович.
По его мнению, теперь во временно оккупированном Крыму не будет спокойно. Впрочем, предусматривать скорую сухопутную операцию по освобождению оккупированной территории пока не стоит.
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Как россияне помогают ВСУ
Недавно российский турист в Крыму сделал фото на фоне систем С-400. Мужчина опубликовал фото в соцсети, а журналисты "Радио Свобода" определили точное место размещения техники и распространили информацию.
Попович напомнил, когда в Украине начались широкомасштабные военные действия ВСУ неоднократно предупреждали, что не стоит фотографировать военную технику или делать фото на фоне нее, особенно если есть привязка к местности.
россияне же пренебрегают подобными правилами, потому что не понимают, чем это может закончиться. Да, подобные фото помогают вычислить точные координаты расположения техники для того, чтобы потом нанести по ней удары.
Я не удивлюсь, если следующей целью "хлопка" станет именно этот комплекс, который был сфотографирован,
– отметил военный обозреватель.
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Что известно о "хлопке" в Крыму: коротко
- Во временно оккупированном россией Севастополе вечером 21 августа объявили воздушную тревогу. Еще до включения сирен в российских СМИ сообщили о "прилете" в районе Нахимовского училища. Впоследствии оккупанты начали, как всегда, говорить, что "хлопок" – это звуки работы российской ПВО.
- 18 августа в Керчи возле моста раздались взрывы. Местные жители в социальных сетях пишут, что было слышно не менее 4 громких взрывов. А также сообщили, что видели летящие "со стороны моря" ракеты и вспышки в небе.
- При этом россияне на полуострове очень напуганы. Они сразу начали оттуда бежать. Специалисты американского Института изучения войны сообщали, что после "хлопка" в Крыму россия в панике начала менять командование флота. Взрывы на военных объектах она хочет выдать за теракт.