Ситуация будет продолжаться, там не будет спокойно, – военный эксперт о взрывах в Крыму

Во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. россияне, считавшие его абсолютно безопасной и защищенной территорией, глубоко озабочены такой ситуацией.

Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, теперь российские власти должны думать о том, как объяснить населению то, что там происходит.

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Ситуация будет продолжаться

У кремля есть два пути, как это сделать: признать, что не работает противовоздушная оборона или контрразведка, которая, вероятно, не смогла выявить деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма.

Ситуация будет продолжаться, в частности, она может быть направлена на то, чтобы вычислить системы ПВО, их расположение. Зафиксировать стартовую позицию для того, чтобы затем подготовить более существенный удар,

– заметил Попович.

По его мнению, теперь во временно оккупированном Крыму не будет спокойно. Впрочем, предусматривать скорую сухопутную операцию по освобождению оккупированной территории пока не стоит.

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Как россияне помогают ВСУ

Недавно российский турист в Крыму сделал фото на фоне систем С-400. Мужчина опубликовал фото в соцсети, а журналисты "Радио Свобода" определили точное место размещения техники и распространили информацию.

Попович напомнил, когда в Украине начались широкомасштабные военные действия ВСУ неоднократно предупреждали, что не стоит фотографировать военную технику или делать фото на фоне нее, особенно если есть привязка к местности.

россияне же пренебрегают подобными правилами, потому что не понимают, чем это может закончиться. Да, подобные фото помогают вычислить точные координаты расположения техники для того, чтобы потом нанести по ней удары.

Я не удивлюсь, если следующей целью "хлопка" станет именно этот комплекс, который был сфотографирован,

– отметил военный обозреватель.

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