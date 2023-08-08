"Продолжение следует": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для оккупантов в Крыму

В последнее время удары по оккупированному Крыму участились. Теперь у россиян есть значительные проблемы с обеспечением военных на южных направлениях.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил усложнение логистики для россиян из-за систематических взрывов в Крыму, передает 24 Канал. По его словам, на самом полуострове настроение у россиян тоже "не туристическое".

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"Сюрпризы" не заканчиваются

Юсов также отметил, что россияне использовали Крым как главный логистический хаб, однако из-за последних событий это становится все более рискованным. Он добавил, что в Крыму сконцентрирована одна из крупнейших по количеству средств ПВО, которые вообще может позволить себе Россия, однако это не помогает.

Любая проблема с путепроводом, с мостом, с железной дорогой, замедление движения, задержка поставок БК, кадровых резервов – это то, что помогает нашим военным освобождать украинскую землю,

– сказал Юсов.

Устранить последствия ударов и восстановить полноценное движение по поврежденным мостам не так просто.

"Если у тебя в условном мосту восемь дыр, ты можешь остановить что угодно, но для того чтобы быстро и эффективно увеличить поток транспорта для обеспечения и поставки военного контингента, ты вынужден искать обходные пути, которые тоже контролируются украинскими Силами обороны", – пояснил Андрей Юсов.

Спикер ГУР МО добавил, что это означает, что "продолжение следует".

Интенсивность ударов растет

Андрей Юсов отметил также рост интенсивности ударов по оккупированному полуострову.

"То, что несколько месяцев мы "хлопок" в Крыму наблюдали раз в несколько недель, сегодня такие хорошие новости появляются все чаще", – сказал Юсов.

По его словам, россияне в Крыму понимают, что для них там нет ни одного безопасного места, где они могли бы спрятаться. Это оказывает существенное влияние на настроения личного состава.

Среди рядовых солдат настроение далеко не курортное и не туристическое,

– добавил представитель ГУР.

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