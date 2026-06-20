Боятся десанта ВСУ, но проблема в другом: что ждет россиян в Крыму этим летом

Россияне продолжают укреплять побережье временно оккупированного Крыма из-за опасений относительно возможного украинского десанта. В то же время реальная угроза для оккупантов заключается не столько в высадке войск, сколько в постепенном разрушении логистики полуострова.

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал "24 Каналу", что россияне занимаются строительством укреплений на побережье Крыма уже не первый год. По его словам, опасения оккупантов имеют определенные основания, однако масштабная десантная операция ВСУ пока маловероятна.

Смотрите также : В Крыму оккупанты усилили патрулирование побережья из-за страха новых ударов и десанта, – "Атеш"

Что может ждать россиян в Крыму этим летом

По мнению Павла Нарожного, украинские диверсионные группы вполне способны действовать на территории полуострова. В то же время для проведения классической десантной операции с высадкой тысяч военных и большого количества техники Украина пока не располагает необходимыми возможностями.

Их опасения в чем-то имеют под собой основания. То есть они (россияне – 24 Канал) боятся, что мы это сделаем. Но я думаю, что, кроме диверсионных групп, какого-то крупного десанта мы в ближайшее время точно проводить не будем,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что Крым долгое время был одной из главных военных баз России. Однако сейчас Украина имеет возможность постепенно изолировать полуостров и создавать серьёзные проблемы для российской группировки без проведения масштабных десантных операций.

Военный эксперт о ситуации в Крыму: видео

Основная уязвимость оккупантов заключается в ограниченном количестве путей снабжения. Морские маршруты в значительной степени утратили безопасность из-за активного применения украинских морских дронов, а использование Керченского моста также затруднено.

Через Керченский мост они боятся перевозить топливо и боеприпасы, ведь уже было несколько успешных ударов. Они проводят очень тщательные проверки любого транспорта, движущегося по мосту,

– отметил Нарожный.

Он добавил, что воздушное сообщение не способно обеспечить перевозку больших объемов грузов. Именно поэтому Украина, вероятно, и в дальнейшем будет сосредотачиваться на нанесении ударов по логистике и военным объектам оккупантов.

Нарожный предположил, что анонсированный ранее "ад" для россиян в Крыму может быть связан с применением большого количества украинских беспилотников и ракетного вооружения.

Стоит отметить, что в ночь на 20 июня 2026 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы в районе ключевых логистических объектов. По данным спутниковых снимков, после атаки беспилотников вспыхнули пожары вблизи железнодорожной инфраструктуры, которую россияне используют для переброски войск на полуостров.