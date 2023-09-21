Мы доминируем в воздухе Крыма: как удалось этого добиться

Украина ударила по военному аэродрому в Саках ночью 21 сентября. Но сейчас на территории временно оккупированного полуострова нет таких объектов россиян, которые Силы обороны Украины не смогли бы поразить.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что над Крымом воздушное пространство оккупантам уже не принадлежит. К слову, россияне начали паниковать из-за ночной атаки.

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В 2022 году началась очень тщательная работа. Коваленко напомнил, что в Севастополе впервые упал маленький дрон на здание, которое использовали оккупанты. Россияне сообщили, что они его якобы сбили, а БПЛА упал и взорвался. Впоследствии беспилотников стало появляться все больше.

"Казалось бы, они не несут никакой угрозы. Нет. Каждый этот дрон выполнял не столько функцию поразить объект и убить какого-то коллаборанта, он выполнял важную разведывательную функцию", – подчеркнул Коваленко.

Так, дроны собирали информацию о вражеских средствах противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове. А именно – где они размещены и как меняют локации. Так в течение месяцев формировалась карта размещения ПВО россиян.

Как Украина смогла доминировать в воздушном пространстве Крыма: смотрите видео

Все пробелы россиян известны

Крым – ограниченная территория, поэтому бесконечно менять свои локации средства ПВО не могут. Каждый комплекс ПВО имеет свой радиус и эффективный радиус действия. Изменяя локации, эффективный радиус действия может либо улучшиться, либо ухудшиться. На временно оккупированном полуострове возле каждого города и села количество локаций, где ПВО может быть максимально эффективной, ограничено. Однако на территории материковой Украины таких ограничений нет.

После того как были исчерпаны все варианты размещения в наиболее эффективных локациях средств ПВО, начали наносить удары по этим средствам ПВО. Мы полностью знаем пробелы в средствах общей ПВО по воздушному пространству Крыма,

– отметил военно-политический обозреватель.

Украинские защитники уничтожают средства противовоздушной обороны россиян на временно оккупированном полуострове. Так, 23 августа уничтожили комплекс С-400 "Триумф" недалеко от Оленевки на мысе Тарханкут. А в ночь на 14 сентября украинские военные уничтожили такой же российский комплекс возле Евпатории. Также уничтожают средства ПВО малого и среднего радиуса действия.

"Благодаря этой достаточно тщательной долгой работе имеем результат – мы доминируем в воздушном пространстве Крыма", – подчеркнул Александр Коваленко.

Весьма интересное событие

По всей вероятности, на военном аэродроме в Саках удалось полностью разрушить базу, где россияне готовили операторов Mojaher. Это БПЛА, с помощью которых оккупанты проводят разведку и наводят "Шахеды".

Также могли уничтожить и ЗРПК "Панцирь" С-1. Учитывая, что этот комплекс достаточно редкий на вооружении российской армии, то это может быть весьма существенный результат. Все из-за того, что большинство "Панцирей" было уничтожено, затрофеено или повреждено в зоне боевых действий с начала полномасштабной войны.

Также на аэродроме находились российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Однако пока неизвестно, были ли они уничтожены или повреждены, и в каком количестве.

"В любом случае, повреждение и уничтожение тех объектов, которое произошло, – это уже довольно интересное событие. Потому что казалось, что этот аэродром должен был быть хорошо защищен", – сказал военно-политический обозреватель.

Взрывы в Крыму: коротко