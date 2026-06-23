Это самое худшее, что случилось с Россией, – эксперт о серьезных проблемах в Крыму

В оккупированном Крыму возникли серьёзные проблемы с топливом: сначала его выдавали по талонам, а теперь бензин могут получить только службы, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова. Как обычно, оккупанты призвали людей сохранять спокойствие и ждать.

Следует понимать, что Крым имеет огромное психологическое значение для Владимира Путина и его режима. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что из-за этого Кремль не может бросить полуостров на произвол судьбы.

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Что указывает на серьезные проблемы россиян в Крыму?

Теперь Путину придется затратить немало сил и средств, чтобы поддержать Крым. Учитывая крупное скопление военных на юге, нужно понимать, что именно оккупированный полуостров был для них безопасным тылом на протяжении всей войны. Там накапливали силы, организовывали логистику, строили базы.

Но сейчас Крым превратился в зону риска, уязвимости. Чем больше Россия будет тратить сил на поддержание Крыма, обеспечение его населения, тем тяжелее ей будет в целом вести войну. Мы уже превратили Крым в расходную часть российского бюджета и российской военной машины

Если Украина будет поддерживать такой уровень напряжения в течение следующих месяцев, то российская военная машина действительно может сломаться,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Скорее всего, в случае полной изоляции Крыма первыми оттуда сбегут россияне. Если проблема с топливом затянется хотя бы на несколько недель, то они начнут массово бежать. Очевидно, что украинские военные не наносят удары по гражданскому транспорту, поэтому каждый, кто хочет выехать из Крыма, сегодня может это сделать.

Какие критические проблемы возникли в Крыму: смотрите видео

По мнению эксперта, эвакуация крымчан – дело недель, а не месяцев. Что касается Крымского моста, то самая тревожная новость для россиян – это то, что Украина поразила два ЗРК "Панцирь" прямо на Крымском мосту.

"Мы уничтожили объекты, которые должны были защищать мост от наших атак. Это символическое событие. Кроме того, оно подтверждает, что у россиян не хватает средств даже для защиты такого символического места, как Крымский мост. Это худшая новость из всех, которые постигли Россию за последнее время", – подытожил Юрий Богданов.