Дым был не над морем: политтехнолог предположил, что взрывалось в Крыму

В оккупированном Крыму 17 ноября прогремела серия взрывов. Громко было в Севастополе, а также между Бахчисарайским районом и Качинской долиной.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил 24 Каналу, что могло взорваться на оккупированном полуострове. По его словам, это мог быть, в частности, аэродром "Бельбек".

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"Дым, сфотографированный в Севастополе, поднимается не над морем, мягко говоря. Так что ждем хороших новостей", – отметил Тизенгаузен.

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Стоит отметить, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы сбитии двух воздушных целей над Северным молом.

Может ли Украина достать российские ракеты в Крыму

В оккупированном Крыму отказались от массовых празднований Нового года и Рождества, учитывая приоритетность безопасности.

Как известно, Россия накопила более 800 ракет для энергетического террора Украины. Часть из них страна-агрессор хранит в Крыму, осознавая риски.

Если бы было так просто, мы бы уже давно достали. Периодически прилетает в склады, но у дорогих ракет, которых несколько десятков в месяц производят, совершенно иная система транспортировки и защиты,

– констатировал Тизенгаузен.

Однако были случаи поражения таких ракет на узловых станциях, в частности в Крыму.

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