День "хлопка" в разгаре: в Крыму прогремело еще несколько мощных взрывов

5 марта во временно оккупированном Крыму отметилось сверхобычным урожаем "хлопка". Кроме уничтожения корабля "Сергей Котов", серия мощных взрывов прогремела еще возле ряда населенных пунктов полуострова.

СМИ сообщили о мощных взрывах в районе села Межводное в Крыму, которое расположено на Тарханкутском полуострове. Также громко бело и в селах Угловое и Вилино Бахчисарайского района.

Читайте также "Будет громко в Одессе, будет громко и в Крыму", – Братчук об уничтожении "Сергея Котова"

Слышали приблизительно пять взрывов с интервалом 10-15 минут,

– рассказали жители Межводного.

По сообщениям СМИ, неподалеку от Межводного расположен 758 Центр материально-технического обеспечения ЧФ. Именно там есть один из складов боеснабжения и, вероятно, до сих пор хранятся запасы высокотоксичного топлива меланж АК-27, которое используют для ЗРК С-200.

Кроме того, в бухте Узкая могут стоять корабли Черноморского флота России. 10 ноября 2023 года в результате атаки морских дронов там были уничтожены два российских катера "Акула" и "Серна".

Урожайный день для Крыма