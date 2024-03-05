День "хлопка" в разгаре: в Крыму прогремело еще несколько мощных взрывов
5 марта во временно оккупированном Крыму отметилось сверхобычным урожаем "хлопка". Кроме уничтожения корабля "Сергей Котов", серия мощных взрывов прогремела еще возле ряда населенных пунктов полуострова.
СМИ сообщили о мощных взрывах в районе села Межводное в Крыму, которое расположено на Тарханкутском полуострове. Также громко бело и в селах Угловое и Вилино Бахчисарайского района.
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Слышали приблизительно пять взрывов с интервалом 10-15 минут,
– рассказали жители Межводного.
По сообщениям СМИ, неподалеку от Межводного расположен 758 Центр материально-технического обеспечения ЧФ. Именно там есть один из складов боеснабжения и, вероятно, до сих пор хранятся запасы высокотоксичного топлива меланж АК-27, которое используют для ЗРК С-200.
Кроме того, в бухте Узкая могут стоять корабли Черноморского флота России. 10 ноября 2023 года в результате атаки морских дронов там были уничтожены два российских катера "Акула" и "Серна".
Урожайный день для Крыма
- В Керчи ночью 5 марта были слышны звуки взрывов, а Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией, был перекрыт. Спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России.
- В разведке сообщили, что российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Удар был нанесен в районе Керченского пролива, который контролируют российские оккупанты. Известно, что стоимость утопленного российского корабля "Сергей Котов" составляет около 65 миллионов долларов.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что в результате уничтожения российского судна есть погибшие и раненые. Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться, ведь известно более 10 карет скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом, что говорит о проведении эвакуационной операции.