Крым атаковало около 15 ракет: военная сводка от Свитана

Который день на временно оккупированном полуострове Крым неспокойно. Там слышат взрывы неподалеку от военных объектов врага.

Куда могли целиться ракеты и зачем в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в Крыму

За минувшие сутки в России отчитались о том, что на временно оккупированный Крым летело огромное количество ракет. Сообщали о 15 – 17 единицах, которые целились на аэродромы, но якобы "все сбили".

Свитан объяснил, что такие сообщения могут возникать небезосновательно, ведь ракеты типа ATACMS работают как кассетный боеприпас, который взрывается за несколько сотен метров высоты над объектом и разбрасывает суббоеприпасы.

Взрыв в воздухе довольно эпический. Представьте себе: заходят 15 ракет и все взрываются,

– добавил Свитан.

Этой ночью удары были по аэродромам полуострова и местам, где разворачиваются системы ПВО и радиолокационные станции. ПВО обезвреживают преимущественно на западе Крыма, неподалеку от которого работают средства получения информации от союзников – самолеты ДРЛС, беспилотники.

Проходит ракета, которая берет на себя функцию постановщика помех, включается вражеская ПВО, срисовывают ее расположение и дальше по системам ПВО заходят ATACMS.

Удары по России

В британской разведке сообщили, что после ударов по аэродрому "Кущевск" россияне испугались и рассредоточили 40 самолетов разных типов на другие аэродромы подальше от линии фронта.

Свитан рассказал, что именно там, кроме военной авиации, был расположен склад, где хранились авиабомбы модернизированные в планирующие.

Туда и целились наши беспилотники, если бы произошел взрыв на складе, россияне понимали, к каким последствиям привело детонирование авиабомб,

– добавил военный аналитик.

Свитан рассказал, что убрали оттуда самолеты типов "Су", а тренировочные самолеты типа "Як" оставили.

Беспилотники из США

Издание Politico написало, что Украина пытается договориться с США, чтобы получить беспилотники MQ-9 Reaper.

Свитан рассказал, что эти дроны имеют серьезное количество подвесов, которые могут нести, как управляемые ракеты, так и авиабомбы.

Это также очень хороший разведчик, такие дроны висят в районе Крыма, корректируют в том числе и работу наших ATACMS,

– отметил аналитик.

Если нам передают ATACMS, то к ним должны идти и MQ-9 Reaper – для выполнения боевой задачи они работают обычно вместе. Также этот дрон поможет работать паре Patriot – F-16, будет предоставлять информацию, как радар, что летает.