Куди могли цілити ракети і навіщо в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи в Криму

За минулу добу в Росії відзвітували про те, що на тимчасово окупований Крим летіла величезна кількість ракет. Повідомляли про 15 – 17 одиниць, які цілили на аеродроми, але нібито "все збили".

Світан пояснив, що такі повідомлення можуть виникати небезпідставно, адже ракети типу ATACMS працюють як касетний боєприпас, який вибухає за кілька сотень метрів висоти над об’єктом і розкидає суббоєприпаси.

Вибух в повітрі досить епічний. Уявіть собі: заходять 15 ракет і всі вибухають,

– додав Світан.

Цієї ночі удари були по аеродромах півострова та місцях, де розвертаються системи ППО та радіолокаційні станції. ППО знешкоджують переважно на заході Криму, неподалік якого працюють засоби отримання інформації від союзників – літаки ДРЛС, безпілотники.

Проходить ракета, яка бере на себе функцію постановника перешкод, включається ворожа ППО, змальовується її розташування і далі по системах ППО заходять ATACMS.

Удари по Росії

В британській розвідці повідомили, що після ударів по аеродрому "Кущевськ" росіяни перелякалися і роззосередили 40 літаків різних типів на інші аеродроми подалі від лінії фронту.

Світан розповів, що саме там, крім воєнної авіації, був розташований склад, де зберігалися авіабомби модернізовані в плануючі.

Туди і цілили наші безпілотники, якби відбувся вибух на складі, росіяни розуміли, до яких наслідків призвело детонування авіабомб,

– додав військовий аналітик.

Світан розповів, що прибрали звідти літаки типів “Су”, а тренувальні літаки типу “Як” залишили.

Безпілотники із США

Видання Politico написало, що Україна намагається домовитися із США, аби отримати безпілотники MQ-9 Reaper.

Світан розповів, що ці дрони мають серйозну кількість підвісів, які можуть нести, як керовані ракети, так і авіабомби.

Це також дуже хороший розвідник, такі дрони висять в районі Криму, коригують зокрема і роботу наших ATACMS,

– зауважив аналітик.

Якщо нам передають ATACMS, то до них мають йти і MQ-9 Reaper – для виконання бойового завдання вони працюють зазвичай разом. Також цей дрон допоможе працювати парі Patriot – F-16, надаватиме інформацію, як радар, що літає.