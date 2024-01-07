Выбирали определенные объекты: в чем особенность нового Крымского "хлопка"

После определенного затишья украинские военные возобновили удары по оккупированному Крыму. В частности, ночью 6 января поразили военный аэродром в Саках, а 4 января – воинскую часть возле Евпатории.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу последние украинские атаки по оккупированному полуострову. По его словам, каждую такую операцию тщательно планируют, в частности собирают разведывательные данные о военных объектах врага.

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"Иногда паузы связаны именно с такого рода техническо-разведывательными препятствиями", – отметил Шарп.

При наличии соответствующей разведывательной информации удары по Крыму приоритетные для ВСУ. Ведь там россияне разместили немало военных объектов, которые западные партнеры не запрещают поражать своим оружием.

Украина успешно преодолевает российскую ПВО в Крыму

Военный обозреватель предположил, что во время последних атак украинские военные применили именно ракеты

Большинство средств поражения, которые Силы обороны запускают по оккупированному полуострову, достигают целей, несмотря на заверения российских захватчиков в обратном.

Об этом также написали аналитики Института изучения войны США. Они считают, что украинские ракеты и беспилотники "проникают через российскую систему ПВО в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели".

Какие цели поразили в Крыму: основное