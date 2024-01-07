Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп прокоментував 24 Каналу останні українські атаки по окупованому півострову. За його словами, кожну таку операцію ретельно планують, зокрема збирають розвідувальні дані про військові об'єкти ворога.

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"Іноді паузи пов'язані саме з такого роду технічно-розвідувальними перешкодами", – зазначив Шарп.

За наявності відповідної розвідувальної інформації удари по Криму пріоритетні для ЗСУ. Адже там росіяни розташували немало військових об'єктів, які західні партнери не забороняють уражати своєю зброєю.

Військовий оглядач припустив, що під час останніх атак українські військові застосували саме ракети Storm Shadow і SCALP.

Україна успішно долає російську ППО в Криму

Більшість засобів ураження, які Сили оборони запускають по окупованому півострову, досягають цілей, попри запевняння російських загарбників у протилежному.

Про це також написали аналітики Інституту вивчення війни США. Вони вважають, що українські ракети й безпілотники "проникають крізь російську систему ППО в окупованому Криму та успішно уразили деякі намічені цілі".

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