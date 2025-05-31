В Крыму слышали взрывы: оккупанты заявили о сбитии БпЛА

Минобороны России сообщило, что Крым атаковал беспилотник. Его якобы сбили в 18:45 31 мая.

Где именно это произошло, не уточняют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Крым.Реалии.

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Крым якобы атаковал беспилотник

В Минобороны России заявили, что в 18:45 31 мая сбили беспилотник над Крымом. Впрочем, не уточняется, где именно это произошло. В то же время крымские телеграмм-каналы сообщали о двух взрывах в Джанкойском районе Крыма в то же время, хотя следов работы ПВО, а именно инверсионных следов запуска ракет в небе не видели.

Российские мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА для районов Джанкоя, Чонгара и юга Арабатской стрелки.

Напомним, 16 мая украинские дроны нанесли удар по военным складам боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму. Кроме того, там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.