Де саме це сталося, не уточнюють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Крим.Реалії.

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Крим нібито атакував безпілотник

У Міноборони Росії заявили, що о 18:45 31 травня збили безпілотник над Кримом. Втім, не уточнюється, де саме це сталося. Водночас кримські телеграм-канали повідомляли про два вибухи в Джанкойському районі Криму у той же час, хоча слідів роботи ППО, а саме інверсійних слідів запуску ракет в небі не бачили.

Російські моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА для районів Джанкоя, Чонгара та півдня Арабатської стрілки.

Нагадаємо, 16 травня українські дрони завдали удару по військових складах боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне в Криму. Крім того, там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.