На аэродром в Курске прилетел "хлопок": не спокойно было и возле вокзала
В ночь на 25 декабря в российском Курске прогремело несколько взрывов. "Хлопок" посетил два важных объекта.
В частности, первые взрывы прогремели на аэродроме "Халино". Неспокойно там было около 3 часов, об этом пишет 24 канал.
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В Курске прогремело несколько взрывов
Местные опубликовали видео из своих домофонов, где слышно серию мощных взрывов.
Беспокойная ночь в Курске: смотрите видео
Впоследствии местные сообщили о повторных взрывах. Вероятно, что "хлопок" посетил местный железнодорожный вокзал.
"Хлопок" в России: последние новости
Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Россию "хлопок" будут поставлять еще больше. Это будет происходить при условии, что ее политическое руководство не прекратит гнуть свою линию.
Следовательно, утром 23 декабря, в Москве загорелась воинская часть, а впоследствии огонь вспыхнул и в помещении ОМОН. По предварительным данным, огонь разразился в гаражных боксах, расположенных на территории части в московском Восточном административном округе.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных бригад.
Недавно вспыхнуло в Чувашии. Там загорелся газопровод. Столб дыма был настолько сильным, что его могли видеть жители соседних деревень.
Сам пожар произошел на газопроводе недалеко от сел Кюльхири и Калинине в Вурнарском районе. Кадры, которые сразу же облетели сеть, шокировали. Огонь был очень сильным. И, как рассказывали местные журналисты, он не утихал часами.
В России тестируют воздушную тревогу
- В российском Белгороде, граничащем с границей Украины, неоднократно можно услышать воздушную тревогу.
- Ранее стало известно, что в Белгородской области России заявили о создании теробороны. Туда набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин.
- Также 24 декабря в российском Воронеже раздалась сирена воздушной тревоги. Это очень испугало местных жителей.