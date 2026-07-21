Столб дыма виден издалека: в Липецке вспыхнул пожар в районе ТЭЦ

Ночь на 21 июля в России оказалась неспокойной. Так, в Липецке был замечен пожар в районе ТЭЦ.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре возле ТЭЦ в Липецке

Около половины четвертого утра в пабликах начала распространяться информация о том, что в российском Липецке произошел пожар. Там отмечают, что пожар вспыхнул в районе ТЭЦ после объявления ракетной опасности.

Впоследствии в сети появились и кадры с последствиями. На них видно, как в небо поднимается густой дым в результате пожара.

Пожар в Липецке / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Также в сети делились видео, на которых видно, что дым не утихает. В частности, в пабликах указывают, что "что-то там продолжает взрываться".

Кадры пожара в Липецке: смотрите видео

Добавим, что в телеграм-каналах также пишут, что жители Волгограда жалуются на взрывы и сирену. Известно, что в регионе была объявлена ракетная тревога.



Кроме того, чуть ранее в сети сообщали, что и в Белгороде также слышали звуки взрывов. Пишут, что в части города пропала вода. Вероятно, были удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, что ночь на 20 июля тоже оказалась в России неспокойной. Тогда всю ночь жители Подмосковья жаловались на взрывы. К утру стало известно, что регион атаковало большое количество дронов. Там заявляли, что эта атака была "одной из крупнейших за последние несколько лет".