В Луцке раздались взрывы из-за реактивных БПЛА

Враг обстреливает Луцк этой ночью, 15 октября. В городе раздались взрывы во время атаки реактивных БПЛА.

В регионе в настоящее время объявлен желтый уровень воздушной тревоги. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Луцка произошел ночью 15 октября: что известно?

Воздушную тревогу в Волынской области в разных районах сначала начали объявлять после 1 часа ночи, а во второй раз – в 03:55. Всю ночь в регион с востока пытались прорваться реактивные беспилотники российской армии, о чем сообщали Воздушные силы.

По крайней мере один из дронов противника добрался до областного центра. В Луцке раздался взрыв. Противовоздушная оборона активно работала, отражая обстрел.

Информации о последствиях текущей атаки пока не поступало. Угроза на момент публикации не миновала.

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Добавим, что также город Ровно ночью 15 октября подвергся воздушной атаке. В результате ударов реактивных БПЛА были зафиксированы разрушения в частном секторе.