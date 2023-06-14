Прицельно по военному хабу: оккупантов в Луганске накрыл "очередной" хлопок

Вечером 13 июня во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Российская пропаганда в местных пабликах распространила информацию о том, что это работа Storm Shadow, выпущенная ВСУ.

Россияне сделали из временно оккупированного Луганска военный хаб. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему в Луганске раздаются взрывы

Был зафиксирован минимум один прилет в район авторынка. Затем россияне начали распространять информацию, что попадание было по новому асфальтобетонному заводу. Сами же "официальные" лица города заявили, что это работа украинских военных.

После того, как у нас появились HIMARS, практически все свое военное имущество, которое потом должно распространяться по линии фронта, перенесли в Луганск,

– заявил Свитан.

Весь город переполнен техникой, а на предприятиях, ранее функционировавших по назначению, теперь мастерской, где и производится ее ремонт. Русские пользуются тем, что основная часть предприятий была ориентирована на обработку металла.

По мнению Свитана, неудивительно, что теперь это военные объекты, до которых долетают ракеты Storm Shadow.

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