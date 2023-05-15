С начала войны Луганская область почти не терпела ударов. Однако в последнее время они "хлопок" звучит здесь довольно время. По словам военного эксперта Петра Черника, нарастает качество украинского стратегического вооружения. Он рассказал 24 Канала, что таким образом ВСУ апробируют имеющееся оружие с потенциальным прицелом на Крым.

Важно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Уникальные ракеты

Черник уверен, что все происходит планово, взвешенно, равномерно, и противник должен быть уверен, что нет точки в оккупированной зоне, которую мы теперь не достигнем.

Ракеты Storm Shadow – уникальны в своем классе. Имеют достаточно неплохой боевой опыт на битвах Ближнего Востока. Они могут наносить поражение от 250 до 560 километров. Это как раз и оперативная глубина, которая поможет нам взять под огневой контроль практически весь Крымский полуостров.

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что в Крыму расстояние в Севере на Юг – чуть более 250 километров, и с Востока на Запад – чуть больше 360 километров.

Петр Черник прокомментировал "хлопок" в Луганске: смотрите видео

Нащупали болевую точку

Черник отметил, что большие составы и командные пункты, которые оккупанты перевозят по железной дороге. Они имеют большое сосредоточение на оккупированных территориях.

Не так легко эшелон из 50 вагонов разгрузить прямо на передовой. Такой узел есть только в Дебальцево Донецкой области. До него от линии разграничения – 42 километра, и это очень удобный огневой рубеж для нашей ствольной артиллерии.

– подчеркнул собеседник.

В Луганской области расконцентрируется, по его словам, то, что большими эшелонами завозится из России, а затем грузовиками довозится до передового.

"Мы нащупали еще одну болевую точку. Наша логистически-огневая удавка на марше", - резюмировал Петр Черник.

Важно! Министерство обороны России заявило, что Украина якобы использовала для ударов по временно оккупированному Луганску британские ракеты большой дальности Storm Shadow.

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