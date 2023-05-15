З початку війни Луганська область майже не зазнавала ударів. Проте останнім часом "бавовна" лунає тут доволі часто. За словами військового експерта Петра Черника, наростає якість українського стратегічного озброєння. Він розповів 24 Каналу, що у такий спосіб ЗСУ апробовують ту зброю, яка є, з потенційним прицілом і на Крим.

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Унікальні ракети

Черник впевнений, що все відбувається планово, зважено, рівномірно, і противник має бути впевненим, що не існує точки в окупованій зоні, яку ми тепер не досягнемо.

Ракети Storm Shadow – унікальні у своєму класі. Мають доволі непоганий бойовий досвід на бойовищах Близького Сходу. Вони можуть завдавати ураження від 250 до 560 кілометрів. Це якраз та оперативна глибина, яка допоможе нам взяти під вогневий контроль практично увесь Кримський півострів,

– наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що в Криму відстань в Півночі на Південь – трошки більше ніж 250 кілометрів, і зі Сходу на Захід – трошки більше, ніж 360 кілометрів.

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Намацали больову точку

Черник зазначив, що великі склади і командні пункти, які окупанти перевозять залізницею. Вони мають велике зосередження на окупованих територіях.

Не так легко ешелон з 50 вагонів розвантажити безпосередньо на передовій. Такий вузол є тільки у Дебальцеве в Донецькій області. До нього від лінії розмежування – 42 кілометри, і це дуже зручний вогневий рубіж для нашої навіть ствольної артилерії,

– підкреслив співрозмовник.

В Луганській області розконцентровується, за його словами, те, що великими ешелонами завозиться з Росії, а потім вантажівками довозиться до передової.

"Ми намацали ще одну больову точку. Наш логістично-вогневий зашморг на марші", – резюмував Петро Черник.

Важливо! Міністерство оборони Росії зробило заяву, що Україна нібито використовувала для ударів по тимчасово окупованому Луганську британські ракети великої дальності Storm Shadow.

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