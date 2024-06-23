Уже боятся россиян: жители Луганска переживают из-за работы вражеской ПВО

Местные жители Луганска переживают из-за того, что российские оккупанты начали применять во временно оккупированном городе свою ПВО. Страх у людей появился 7 июня, когда обломки повредили жилые дома.

Журналистка Ольга Модина в эфире "Донбасс Реалии" рассказала, что раньше местные жители не переживали, ведь знали – ВСУ атакуют только российские военные базы. Однако с 7 июня местные жители начали собирать тревожные чемоданы, пишет 24 Канал.

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Местные боятся российской ПВО в Луганске

Ольга Модина рассказала, что 7 июня в результате работы российской ПВО в многоэтажку попала сбитая ракета. В результате несколько домов получили повреждения, в 5-этажке уничтожен целый подъезд.

По ее словам, россияне уже 10 лет используют местные заводы как военные хабы. Поэтому, когда россияне заявляют о прилетах в районе автовокзала, то говорится о промышленной зоне, где машиностроительный завод "100" и Poly-Pack. Также враги используют территорию Луганского высшего военного авиационного училища штурманов – там аэродром, ремонтный завод и поля, где можно разместить много техники.

Если говорить о разговорах с местными, то они говорили, что привыкли к прилетам в промку или в заводы. Все знали, что это территория, где у россиян размещена база... 7 июня луганчане впервые почувствовали работу ПВО, которое размещено на краю города или в приближенных населенных пунктах-спутниках,

– заявила журналистка.

Она объяснила, что это ПВО направлено на город. Ведь россиянам важнее защитить свои базы, чем город, который они оккупировали.

Более того, Луганск россияне превратили в большой военный хаб, куда свозят технику, топливо, личный состав. Уже из города россияне развозят это все на фронт.

Кстати, 7 июня ВСУ поразили во временно оккупированном Луганске нефтебазу и транспортную компанию "ТрансПеле", которую Россия с 2014 года использует для парковки военной техники.