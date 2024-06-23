Журналістка Ольга Модіна в ефірі "Донбас Реалії" розповіла, що раніше місцеві мешканці не переймались, адже знали – ЗСУ атакують тільки російські військові бази. Проте з 7 червня місцеві мешканці почали збирати тривожні валізи, пише 24 Канал.

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Місцеві бояться російської ППО в Луганську

Ольга Модіна розповіла, що 7 червня внаслідок роботи російської ППО в багатоповерхівку влучила збита ракета. Внаслідок цього декілька будинків зазнали пошкоджень, у 5-поверхівці знищений цілий під'їзд.

За її словами, росіяни вже 10 років використовують місцеві заводи як воєнні хаби. Тому, коли росіяни заявляють про прильоти в районі автовокзалу, то мовиться про промислову зону, де машинобудівний завод "100" та Poly-Pack. Також вороги використовують територію Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів – там аеродром, ремонтний завод та поля, де можна розмістити багато техніки.

Якщо казати про розмови з місцевими, то вони говорили, що звикли до прильотів у промку або в заводи. Всі знали, що це територія, де у росіян розміщена база… 7 червня луганці вперше відчули роботу ППО, яке розміщене на краю міста або в наближених населених пунктах-супутниках,

– заявила журналістка.

Вона пояснила, що це ППО скероване на місто. Адже росіянам важливіше захистити свої бази, ніж місто, яке вони окупували.

Ба більше, Луганськ росіяни перетворили у великий воєнний хаб, куди звозять техніку, паливо, особовий склад. Вже з міста росіяни розвозять це все на фронт.

До речі, 7 червня ЗСУ вразили в тимчасово окупованому Луганську нафтобазу та транспортну компанію "ТрансПеле", яку Росія з 2014 року використовує для паркування військової техніки.