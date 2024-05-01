В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв: говорят о прилете

Около полудня в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Местные телеграм-каналы сообщают, что он был следствием прилета.

Сообщается, что громко было на левом берегу города. После взрыва вблизи Мариуполем поднялся дым.

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Взрывы в Мариуполе

В Мариуполе 1 мая слышали громкие взрывы. Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ПВО сработало в районе села Сартана. Это северо-восточная часть города. В то же время на границе Кальмиусского и Левобережного районов визуально видели пролет объекта, похожего на ракету в сторону Ростова

Звук взрыва аналогичный звуку "прилета" – не ПВО и не самолет. Визуально дыма в черте города пока не фиксируют, но остается район,

– написал Андрющенко.

Работа российской ПВО над Мариуполем / Петр Андрющенко

Впоследствии партизаны "Маруполь. Сопротивление" опубликовали вероятное место, куда прилетело.

Место вероятного попадания возле Мариуполя / Мариуполь.Сопротивление

Кроме этого, в сети уже публикуют кадры дыма, поднимающегося над городом.

Что-то дымит в оккупированном городе: смотрите видео

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