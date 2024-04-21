Оккупанты боятся оставаться на комбинате Ильича в Мариуполе: где прячутся

Во временно оккупированном Мариуполе на комбинате имени Ильича 19 апреля было громко. В том районе находится очень много оккупантов. Однако, уровень их тревожности растет "до небес".

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в городе давно не было "хлопка". Поэтому, мол, враг расслабился. Отметим, что один "пропущенный" удар был по пункту управления захватчиков.

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"Я думаю, что все же они что-то сбили, потому что два раза системы ПВО было зафиксировано старты. А на третий раз – пошел "пропущенный". Довольно неплохо. Надеемся, что это только начало", – подчеркнул Андрющенко.

Оккупанты массово решили разъезжаться с территории комбината имени Ильича и расселяются по квартирам, жилому сектору. Враг прячется среди жилой застройки или непосредственно в многоэтажках.

Такая типичная тактика. Оно когда "хлопнет" на Ильича, они почему-то оттуда постоянно убегают. Убегают по гражданской застройке, понимая, что мы туда крыть не будем,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты после прилета вывозили металлолом. Чтобы никто этого не увидел, они перекрывали Никопольский проспект. Враг вывозил сожженную бронированную технику.

"Два грузовика за ними также поехали. Есть у нас такая гипотеза – поехали те, кто своими ногами уже никогда никуда не пойдут. По количеству – не можем сказать точно", – добавил Андрющенко.

Враг занимается грабежом

Кадыровцы грабят комбинат. Также там присутствуют дагестанцы, кадровая армия России и боевики так называемой "ДНР".

"Не дают полностью контролировать кадыровцам. Те контролируют определенную часть, которая действительно им интересна. Там, где можно нарезать металл; там, где они мечтали запустить производство – где есть плавильные печи. Там где-то и прилетело", – сказал Петр Андрющенко.

"Хлопок" в Мариуполе 19 апреля