Испуганные оккупанты подняли в небо авиацию в Мариуполе: видео из захваченного города
Источник:Петр Андрющенко
Накануне годовщины полномасштабного вторжения "хлопок" посетил Мариуполь. Оккупанты испугались и подняли в небо авиацию.
Оккупанты уже второй день подряд поднимают в небо авиацию. Врага пугает "хлопок", который напоминает: у захватчиков осталось очень мало времени во временно оккупированном городе.
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Пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что вражеские самолеты летят в сторону "Азовстали".
Несколько минут тому назад. Активизировалась враждебная авиация в оккупированном Мариуполе. Направление – "Азовсталь". Что-то идет не по плану,
– говорится в сообщении.
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Вражеские самолеты летят в сторону "Азовстали": смотрите видео
Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – добавил, что в Кальмиусском районе в ночь на 23 февраля раздались сразу 3 взрыва. Кроме того, что-то пылало на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
Также в районе ЖМР 17 исчезло электроснабжение. Российские захватчики традиционно врут о работе "легендарной ПВО". Как скрыть правду, захватчики уже не знают.
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