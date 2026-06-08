Ночь прилетов и блэкаута: Мариуполь и Алчевск содрогнулись от масштабной атаки дронов

В ночь на 8 июня во временно оккупированных Мариуполе и Алчевске прогремела серия мощных взрывов. По данным местных источников и OSINT-аналитиков, в результате атаки БПЛА были поражены электроподстанции, из-за чего большинство жителей осталось без электроснабжения.

Об этом сообщают OSINT-каналы и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

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Что известно об атаке дронов на Мариуполь и Алчевск?

По имеющейся информации, взрывы фиксировали по всему Мариуполю. Эпицентрами стали район Драмтеатра, Левобережный район и портовая зона. Во время атаки оккупационные силы пытались сбивать беспилотники с помощью средств противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

По предварительным данным, главной целью атаки стала энергетическая инфраструктура. После попадания в районе одной из подстанций вспыхнул масштабный пожар. Видео с места происшествия начали распространять в сети еще во время продолжения атаки.

В Мариуполе произошла масштабная атака дронов: смотрите видео

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что ночью состоялась самая массовая атака беспилотников на Мариуполь. По его словам, была поражена электроподстанция "Город 1" в микрорайоне "Невский" на улице Куприна, а также электроподстанция на северо-востоке за пределами города.

В Мариуполе возник масштабный пожар после атаки дронов: смотрите видео

По состоянию на сейчас большинство города без электроснабжения,

– отметил Андрющенко.

Он предупредил мариупольцев, что это только начало, поэтому лучше закупать павербанки и генераторы.

Вероятные места поражения дронов в Мариуполе / Фото из телеграмм-канала Андрющенко

Также в социальных сетях сообщают, что оккупационное ПВО сбило один из дронов над жилым домом. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме Мариуполя, взрывы этой ночью раздавались и в оккупированном Алчевске Луганской области, где также сообщали об атаке ударных беспилотников. OSINT-канал CyberBoroshno сообщил о подтвержденном поражении подстанции "Алчевская" 220/110/10 киловольт в ночь на 8 июня.

Отмечается, что этот объект имеет стратегическое значение, поскольку питает как город Алчевск, так и Алчевский металлургический комбинат. Подстанция имеет высокий класс напряжения – 220 киловольт, а ее мощность составляет 500 мегавольт-ампер. Она является главным распределительным узлом в регионе.

Параллельно с ней дополнительное питание обеспечивает подстанция "Черкасская" 220/110/10 киловольт мощностью 450 мегавольт-ампер. Учитывая предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру этого района, аналитики предполагают, что этот объект также мог оказаться под ударом. В то же время подтверждения этой информации пока нет.



Вероятное поражение дронов в Алчевске / Фото из телеграмм-канала CyberBoroshno

Напомним, в ночь на 8 июня в российском Новороссийске прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, город атаковали ударные беспилотники, которые могли попасть по нефтебазе вблизи населенного пункта. Российские телеграмм-каналы сообщают о пожаре в районе вероятного поражения.