Заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин объяснил 24 каналу, что из-за потери инициативы на фронте, враг может усилить террор мирного населения.

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Что изменится на фронте, если Украина удержит инициативу?

Так называемое "высушивание" логистики врага делает невозможным полноценное обеспечение командных пунктов и подразделений на передовой боеприпасами, продовольствием, связью и другим имуществом, что критически подрывает его боеспособность.

В Мариуполь мне бы очень хотелось вернуться, но перекрытия логистики для этого недостаточно. Я все же верю и уверен в решающей роли поля боя. Продвижение наших войск при правильной оценке ситуации, может это изменить. Но ни один дрон или НРК не освободит территорию, пока рядом с ним не будет украинского пехотинца,

– подчеркнул Жорин.

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Военный считает, что если украинские силы смогут удерживать инициативу и дальше давить на противника, то при наращивании и масштабировании этих решений, смогут двигаться дальше.

Однако россияне тоже не стоят на месте и совершенствуют свои дроны и возможности. Главнокомандующий Александр Сырский сказал, что в ближайшее время противник планирует увеличивать количество реактивных дронов до 50%.

"Основное отличие этого весенне-летнего наступления – это то, что его, в принципе, и не было. Россияне иногда умеют масштабировать определенные решения, через привлечение ресурсов и мощностей большой военно-промышленной машины. А также внутреннего режима, который позволяет просто всем сказать, что теперь вы делаете не это. И ни у кого нет вопросов. Но я думаю, что это больше все же будет касаться поражений гражданских городов, потому что на предыдущем краю, они инициативу потеряли", – объяснил Жорин.

Как перекрытие логистики влияет на боеспособность российской армии: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации на фронте?

На Запорожском направлении российские войска продолжают штурмы и стремительно увеличивают численность личного состава, однако за последний месяц украинским воинам удалось освободить часть территорий.

Как рассказал командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов, враг не заводит новые подразделения, а взамен держит на полигонах избыточное количество бойцов вне штата. Этот резерв проходит подготовку и оперативно занимает места ликвидированных, только в штатных подразделениях врага появляются потери.