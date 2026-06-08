Про це повідомляють OSINT-канали та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про атаку дронів на Маріуполь та Алчевськ?

За наявною інформацією, вибухи фіксували по всьому Маріуполю. Епіцентрами стали район Драмтеатру, Лівобережний район та портова зона. Під час атаки окупаційні сили намагалися збивати безпілотники за допомогою засобів протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

За попередніми даними, головною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура. Після влучання в районі однієї з підстанцій спалахнула масштабна пожежа. Відео з місця події почали поширювати в мережі ще під час тривання атаки.

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У Маріуполі відбулася масштабна атака дронів: дивіться відео

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вночі відбулася наймасовіша атака безпілотників на Маріуполь. За його словами, було уражено електропідстанцію "Город 1" у мікрорайоні "Невський" на вулиці Купріна, а також електропідстанцію на північному сході за межами міста.

У Маріуполі виникла масштабна пожежа після атаки дронів: дивіться відео

Станом на зараз більшість міста без електропостачання,

– зазначив Андрющенко.

Він попередив маріупольців, що це лише початок, тому краще закуповувати павербанки та генератори.

Ймовірні місця ураження дронів в Маріуполі / Фото з телеграм-каналу Андрющенка

Також у соціальних мережах повідомляють, що окупаційне ППО збило один із дронів над житловим будинком. Інформації про постраждалих наразі немає.

Окрім Маріуполя, вибухи цієї ночі лунали й в окупованому Алчевську Луганської області, де також повідомляли про атаку ударних безпілотників. OSINT-канал CyberBoroshno повідомив про підтверджене ураження підстанції "Алчевська" 220/110/10 кіловольт у ніч на 8 червня.

Зазначається, що цей об'єкт має стратегічне значення, оскільки живить як місто Алчевськ, так і Алчевський металургійний комбінат. Підстанція має високий клас напруги – 220 кіловольтів, а її потужність становить 500 мегавольт-ампер. Вона є головним розподільчим вузлом у регіоні.

Паралельно з нею додаткове живлення забезпечує підстанція "Черкаська" 220/110/10 кіловольт потужністю 450 мегавольт-ампер. З огляду на попередні атаки на енергетичну інфраструктуру цього району, аналітики припускають, що цей об'єкт також міг опинитися під ударом. Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.



Ймовірне ураження дронів в Алчевську / Фото з телеграм-каналу CyberBoroshno

Нагадаємо, у ніч на 8 червня в російському Новоросійську пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, місто атакували ударні безпілотники, які могли влучити по нафтобазі поблизу населеного пункту. Російські телеграм-канали повідомляють про пожежу в районі ймовірного ураження.