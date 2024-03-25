Оккупанты в пакетах поехали в Таганрог, - Андрющенко раскрыл детали взрывов в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе 23 марта прогремели взрывы. Есть попадания. Погибло 7 оккупантов, также есть раненые.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что из-за плохой работы мобильной связи они не получают фото событий от жителей оккупированных территорий. Российские журналисты также ничего не снимают, чтобы не показывать масштабы попаданий.

Смотрите также Готовятся ли оккупанты к наступательной операции с целью окружения Харькова: в ISW ответили

Последствия прилета в Мариуполе

Как отметил Андрющенко, был прилет в районе поселков Водяное, Заря в место базирования россиян. Есть информация, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 оккупантов погибло, часть получила ранения.

Оккупанты в пакетах поехали в Таганрог. Там (в Мариуполе – 24 Канал) что-то случилось, наши "глаза" до сих пор пытаются понять что именно,

– сказал Андрющенко.

Какая была цель обстрела

Андрющенко считает, то, что "упало" в Мариуполе было нацелено на территорию России украинскими спецслужбами.

Скорее всего, целью был Таганрог и Ростов-на-Дону. Основные атаки нацелены на НПЗ, места хранения топлива и аэродромы,

– считает Андрющенко.

Новости Мариуполя: кратко

В Мариуполе 24 марта произошли взрывы. Российские оккупанты заявляли, что это была работа их ПВО. Вблизи военной базы россиян был пожар.

Россия продолжает применять репрессии на оккупированных территориях и разрабатывает новые методы выявления протестующих в Мариуполе. В городе создали псевдооппозиционные общественные организации, которые должны ходить по улицам и контролируют население.

Россияне объявляя о мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях после так называемых "выборов" президента. Планируется призвать 300 тысяч "новых российских граждан" до 1 июня. В Мариуполе они осуществляли "проверку учета" среди мужчин во время голосования, требуя обновления данных или их предоставления.