Прилетело по авиагородку: Федоров назвал последствия громких взрывов в Мелитополе

Врагам снова прилетело по авиагородку во временно оккупированном Мелитополе. В частности, довольно неприятными для оккупантов оказались последние два дня.

Михаил Федоров рассказал в эфире телемарафона, что утром 15 декабря у Мелитополя силы украинского сопротивления ликвидировали как железнодорожное полотно, так и поезд, двигавшийся в сторону Крыма, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Крыму слышали взрывы: оккупанты говорят, что сбили 32 дрона



Какие последствия прилета по Мелитополю

Михаил Федоров рассказал, что за день до этого, ориентировочно в 10 утра 14 декабря, в Мелитополе прогремели два мощных взрыва. Их было слышно в районе авиагородка и нового Мелитополя.

И мы понимаем, что именно на нашем Мелитопольском аэродроме враг и накапливает свои силы, боеприпасы и военную технику. Поэтому очень некомфортно врагу даже там, где он считал себя в глубоком тылу. Нет у врага глубокого тыла, это все наша территория,

– объяснил Иван Федоров.

Силы сопротивления взорвали железную дорогу в Мелитополе

Михаил Федоров рассказал, что Силы сопротивления 15 декабря взорвали один из основных логистических путей врага, который пролегает к Запорожской линии фронта именно из временно оккупированного Крыма.

По словам Федорова, это уже по меньшей мере 11 спецоперация сопротивления ликвидации поездов и железнодорожного полотна только за этот год. Кстати, россияне каждый день этим поездом пытаются доставлять технику и вооружение.

Каждый день враг пытается этим поездом доставлять боеприпасы, тяжелое вооружение из временно оккупированного Крыма во временно оккупированный Мелитополь и Днепрорудный. И в обратном направлении именно этим поездом они похищают как нашу сельхозпродукцию, так и железную руду. Так что сегодня на один поезд меньше,

– объяснил мэр.

Михаил Федоров уточнил, что пострадал и тепловоз, и вагоны всего поезда, и самое главное – само полотно, которое враг точно будет несколько недель восстанавливать. Поэтому его логистика будет страдать.