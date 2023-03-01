В небо поднялся черный дым: россияне "неудачно покурили" в Мелитополе и Пологах

Во временно оккупированном Мелитополе 1 марта прогремели взрывы. После этого "хлопок" посетил и Пологи.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Взрывы произошли около 13:00.

Интересно Ночной "хлопок" в Крыму: оккупанты подумали и заявили о сбитых беспилотниках

В Мелитополе и Пологах – "хлопок"

Федоров пошутил, что память у окупантов Мелитополя коротка, как у окуней.

Почти ежемесячно решают забывать, что курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно. За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу раш*стов с десяток раз. Прилетел и сегодня,

– заметил мэр.



В Мелитополе раздавались взрывы / Фото Ивана Федорова

Оккупанты в очередной раз "неудачно покурили" на аэродроме около 13:00.

"Через полчаса над местом курения поднялся черный дым. Ждем, когда начнут вывозить ликвидированное", – добавил городской голова.

Через несколько минут он сообщил, что "хлопок" произошел и в Пологах.

"Во временно оккупированных Пологах Запорожской области раш*сты тоже не слабо курят. Наверное, соревнуются с мелитопольскими", – написал Федоров.



В Пологах тоже было громко / Фото Ивана Федорова

К теме Строят из Мелитополя крепость: как оккупанты готовятся к обороне города

Что происходит в Мелитополе: последние новости