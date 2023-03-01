В небо поднялся черный дым: россияне "неудачно покурили" в Мелитополе и Пологах
Источник:телеграмм Ивана Федорова
Во временно оккупированном Мелитополе 1 марта прогремели взрывы. После этого "хлопок" посетил и Пологи.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Взрывы произошли около 13:00.
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В Мелитополе и Пологах – "хлопок"
Федоров пошутил, что память у окупантов Мелитополя коротка, как у окуней.
Почти ежемесячно решают забывать, что курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно. За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу раш*стов с десяток раз. Прилетел и сегодня,
– заметил мэр.
В Мелитополе раздавались взрывы / Фото Ивана Федорова
Оккупанты в очередной раз "неудачно покурили" на аэродроме около 13:00.
"Через полчаса над местом курения поднялся черный дым. Ждем, когда начнут вывозить ликвидированное", – добавил городской голова.
Через несколько минут он сообщил, что "хлопок" произошел и в Пологах.
"Во временно оккупированных Пологах Запорожской области раш*сты тоже не слабо курят. Наверное, соревнуются с мелитопольскими", – написал Федоров.
В Пологах тоже было громко / Фото Ивана Федорова
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Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти заставляла школьников писать письма российским солдатам. Такую акцию готовили к 23 февраля.
- Кроме этого, через город проехали 43 автобуса с вагнеровцами. Часть из них уже не вернется в Россию.
- Стоит заметить, что ЧВК "Вагнера" понесла большие потери с начала полномасштабного вторжения. Убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года насчитывают более 30 тысяч бойцов. Об этом рассказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
- Также во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики цепляются к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Поэтому местным жителям приходится выезжать из города.