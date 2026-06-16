Прорвали самую плотную систему ПВО, – Свитан рассказал, как удалось эффектно нанести удар по НПЗ в Москве

Украинские дроны нанесли удар по Московскому НПЗ в районе Капотни утром 16 июня. Известно, что это один из ключевых поставщиков топлива в Московскую область.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Москве сейчас особенно плотная противовоздушная оборона. Но Силы обороны Украины все же смогли пробиться к НПЗ.

Читайте также : Московский регион ощутил на себе дальность удара Украины: Зеленский показал, как ракета попала в НПЗ

Как удалось пробить ПВО в Москве?

По словам Свитана, пробить одну из самых плотных систем ПВО в России – это всегда отличная работа. Украинские профессионалы смогли найти коридор, по которому удалось добраться до Московского НПЗ.

Очевидно, что Силы обороны выбрали определенный азимут, по которому пролетели дроны. Большинство дронов россияне сбили, но им не удалось отразить все беспилотники.

Коэффициент насыщения московской ПВО сейчас где-то под 700. Если говорить грубо, то в случае одновременного запуска они смогут перехватить сразу 700 целей. Поэтому нужно запустить более 700 целей со всех сторон, чтобы пробить ПВО. Разумеется, если двигаться по одному азимуту и пролететь где-то низко, то для этого потребуется значительно меньше беспилотников,

– отметил Свитан.

Силы обороны Украины вновь нанесли удар по Москве: смотрите видео 24 Канала

Добавим, уже известно, что на Московском НПЗ удалось поразить ЭЛОУ-АВТ-6. Это ключевая промышленная установка, где перерабатывают сырую нефть. От неё зависит работа предприятия. Уже поступали сообщения, что местный НПЗ приостановил работу из-за атаки дронов.