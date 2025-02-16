Делаем все, чтобы вернуть теплоснабжение, – мэр Николаева об атаке

В ночь на 16 февраля Россия атаковала Николаев ударными дронами типа "Шахед". Так, известно, что противник атаковал ночью объект критической инфраструктуры.

Сейчас некоторые абоненты остались без теплоснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.

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Враг атаковал Николаев

Российские войска атаковали ночью объект критической инфраструктуры. Сенкевич сообщил, что некоторые абоненты пока остались без тепла.

С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан,

– отметил он.

Сенкевич отметил, что как только что-то изменится, то он предоставит информацию.

Напомним, что ночью 16 февраля оккупанты совершили массированную атаку на Николаев, в результате чего зафиксированы повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Глава Николаевской ОВА сообщил, что там возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Он указал, что во время атаки был ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего – удовлетворительное.