Ким показал видео работы ПВО в Николаевской области

Вечером в Николаевской области объявляли воздушную тревогу. Россияне атаковали регион иранскими дронами-камикадзе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал знать, что вечером на Николаевщине работали силы ПВО. За час до окончания тревоги он намекнул, что дела обстоят "положительно".

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Как работала ПВО под Николаевом

Ким поделился видео с работой ПВО в регионе. Небо над городом охватило множество огней – так наши герои пытались сбить иранские шахиды.

Когда спрашивают, как у вас дела… Ответ – как обычно,

– написал Ким.

Он уточнил, что на поиски металлолома отправятся утром. Результат обещал показать.

Заметим, что кроме Николаевской области, тревогу объявляли в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожье и Винницкой области. В большинстве из этих регионов тоже работала ПВО из-за атаки шахидов.

ПВО сбивает большинство дронов-камикадзе

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