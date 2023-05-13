Чудом осталась жива: во время удара по Николаеву осколок едва не убил мать военнослужащего
Ночью 13 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву. В результате атаки врага повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали три человека.
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Он отметил, что в 01:15 в городе прозвучала воздушная тревога, а уже в 01:23 – жители услышали взрывы.
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Городской совет получил 100 заявок о поврежденном имуществе
Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: детский сад, жилые дома, разрушено нежилое помещение на территории хлебопекарного предприятия. Возникли пожары, оперативно потушенные сотрудниками ГСЧС в Николаевской области.
По словам корреспондента, к счастью, жертв нет, но три человека получили ранения. Двое получили помощь на месте, еще один человек был госпитализирован. В общей сложности, в городской совет поступило 100 заявок о повреждении имущества.
У меня сын на войне, спрашивает: мама, ты как? А вот так – чудом осталась жива. Чтобы эти собаки провалились,
– рассказала местная жительница Ольга.
Что касается хлебопекарного предприятия, то работники не пострадали, одно здание разрушено до основания, а около 20 автомобилей, занимающихся развозом хлеба, повреждены.
"На предприятии уже восстановили электричество. Сначала Николаевская ОВА сообщила, что россияне для атаки использовали дроны-камикадзе, но впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что враг применил реактивные снаряды. Силы ПВО сбили один дрон-камикадзе Shahed", – добавил Матюшенко.
Что известно о ночной атаке 13 мая
- Пресс-секретарь Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне намеренно обстреляли гражданских в городе и, вероятно, применили именно наземное оружие.
- Кроме этого, россияне нанесли удар по Хмельницкой области. Враг попал в объект критической инфраструктуры.
- Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности враг выпустил более 21 беспилотника, из которых сбить удалось 17.