Взрывы в Николаеве и Харькове: в регионах объявили тревогу – находитесь в безопасности

21 июля 2022 , 03:14
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В Николаеве раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии взрывы прогремели на Харьковщине. Людей призывали находиться в укрытиях.

Соответствующую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 03:17 21 июля. 

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В Николаеве снова раздались взрывы 

В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают,
– сообщил Сенкевич.  

По словам мэра города, воздушная тревога продолжается с 03:07 21 июля. Он призвал людей не игнорировать правила безопасности. 

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После оглашения воздушной тревоги харьковчане слышали звуки двух взрывов. Вероятно, они прозвучали за пределами Харькова,
– говорится в сообщении Суспільного

Тревога в Харьковской области прозвучала ориентировочно в 03:27, а взрывы люди услышали уже в 03:34 21 февраля. 

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Автор: Діана Квасневська