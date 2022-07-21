Взрывы в Николаеве и Харькове: в регионах объявили тревогу – находитесь в безопасности

В Николаеве раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии взрывы прогремели на Харьковщине. Людей призывали находиться в укрытиях.

Соответствующую информацию сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 03:17 21 июля.

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В Николаеве снова раздались взрывы

В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают,

– сообщил Сенкевич.

По словам мэра города, воздушная тревога продолжается с 03:07 21 июля. Он призвал людей не игнорировать правила безопасности.

россияне ударили по Харьковщине

После оглашения воздушной тревоги харьковчане слышали звуки двух взрывов. Вероятно, они прозвучали за пределами Харькова,

– говорится в сообщении Суспільного.

Тревога в Харьковской области прозвучала ориентировочно в 03:27, а взрывы люди услышали уже в 03:34 21 февраля.

Кратко о последних обстрелах Николаевщины

18 июля российские оккупанты привезли в Снегиревку Николаевской области съемочную группу пропагандистов, чтобы снять, как обстреляли двор одной из многоэтажек на окраине города. Во время съемок этого ролика оккупанты расстреляли 4 человека.

18 июля Николаев попал под массированный ракетный обстрел. Российский снаряд попал в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Остальные ударили по окрестностям города. По предварительным данным, жертв нет.

На рассвете 17 июля российские оккупанты ударили по Николаеву. Люди слышали десять взрывов. Ракеты были запущены, вероятно, с территории временно оккупированной Херсонщины.

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