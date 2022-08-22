В оккупированной Новой Каховке снова сообщают о "хлопке" на складе россиян
На склад российских оккупантов в Новой Каховке снова прилетел "хлопок". Над оккупированным городом взвился густой столб серого дыма.
Сообщается о попадании в склад БК врага
О "хлопке" на складе российских военных информируют местные жители, пишет 24 канал. Украинцы, оказавшиеся под временной оккупацией, публикуют в социальных сетях фото и видео "хлопка".
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Сообщается о попадании в склад БК врага. В результате "хлопка" в небо поднялся густой столб дыма.
"Хлопок" в оккупированной Новой Каховке: видео
Также о "хлопке" в Новой Каховке сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. "Хлопковый сезон не только в Крыму!
"Хлопковая плантация в Каховке", — написал Братчук.
"Хлопок" в Новой Каховке: видео
В Новой Каховке "хлопок" второй день подряд
- В понедельник, 22 августа, сообщалось о громких взрывах в Херсонской области, горят базы российских захватчиков. Сообщали о взрывах в Чернобаевке, Новой Каховке и Таврическом.
- Неспокойно было в Херсоне, где ВСУ в очередной раз отработали по Антоновскому мосту. Очевидцы сообщали, что по нему было около десятка "прилетов".
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что во время удара по мосту передвигалась колонна автомобилей российской армии с боеприпасами. Позже удар по Антоновскому мосту официально подтвердили в ОК "Юг" .
- О взрывах в Новой Каховке сообщали вечером 21 августа . В частности, местные жители слышали около 15-ти взрывов.
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