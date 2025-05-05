Взрывы в Одессе: на город летел реактивный дрон "Бандероль"

Утром 5 мая оккупанты применили против Одессы загадочный дрон, которым в последнее время начали активно терроризировать Украину, в частности, Одесскую область. Речь идет о беспилотнике "Бандероль".

О "Бандероле" известно лишь то, что у него есть реактивный двигатель и может развивать скорость ориентировочно до 400 – 500 километров в час. Он опаснее "Шахеда", поскольку имеет 100 – 150 килограммов термобарического боеприпаса по сравнению с 50 килограммами у иранского дрона, передает 24 Канал.

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Взрывы в Одессе

Около 10:17 в Одесской области объявили тревогу. Мэр Одессы Геннадий Труханов, а также Воздушные силы сообщили, что в направлении региона из акватории Черного моря движется реактивный БПЛА типа "Бандероль".

Где-то через 15 минут раздались взрывы в пределах Одесского района Одесской области.

Мониторинговые каналы пишут, что по реактивному дрону россиян отработало наша ПВО.

К слову, в ночь на 5 мая враг атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, которые запустил с территории Курской области. Также оккупанты ударили по Украине более сотни дронов типа "Шахед" и БпЛА-имитаторами. Силам ПВО удалось уничтожить 42 "Шахеда", еще 21 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян.

В результате ночного террора пострадали Сумщина и Донетчина.