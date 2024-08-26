Взрывы в Одессе: вероятно, работает украинская ПВО

Россия начала массовый обстрел Украины утром 26 августа. Взрывы слышали в разных городах, в частности, в Одессе.

СМИ заверили около 08:36, что работает противовоздушная оборона Украины. В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что в городе раздавались взрывы.

Смотрите также По всей Украине – тревога: россияне атакуют "Шахедами" и ракетами

В Одессе раздавались взрывы

По словам корреспондента 24 Канала через несколько на фоне взрывов в Одессе исчез свет, а затем – водоснабжения. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях.

Около 08:44 Суспильне написало, что в Одессе слышали повторные взрывы.

Добавим, что воздушная тревога в Одесской области утром прозвучала в 05:43. Мэр Труханов предупреждал об угрозе применения ударных беспилотников со стороны российских захватчиков.

В то же время незадолго до того Воздушные силы информировали, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами Х-101. Впоследствии еще и появилось сообщение о поднятии в небо 6 самолетов Ту-22мЗ, что являются носителями ракет Х-22.

В Офисе Президента отреагировали на атаку , отметив, что противник целится по энергообъектам. По словам председателя ОП Андрея Ермака, желание захватчиков уничтожить украинскую энергетику будет стоить им дорого.

Смотрите также Несет смертоносную ракету: особенности самолетов Ту-22м3, которые поднял в небо враг

Вспомним, что из-за массированной атаки было перекрыто движение Днепровской ГЭС на Запорожье, о чем сообщил председатель ОВА Иван Федоров.