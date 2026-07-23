Взрывы в Одессе: враг ударил ракетами

Россия в очередной раз запустила по Одессе ракеты из авиации. На этот раз удар произошел поздно ночью 23 июля.

В результате в Одессе прогремела серия взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, противник применил как минимум 4 ракеты Х-59.

Что известно об ударе по Одессе?

В 3:16 Воздушные силы заявили об активности вражеской тактической авиации на южном направлении. В тот же момент мониторинговые ресурсы отметили, что в море находились около 2 самолетов Су-34 и 1 самолет Су-57.

Через некоторое время появилась информация о пусках. Воздушные силы, со своей стороны, сообщили, что в акватории Черного моря находятся управляемые авиационные ракеты, которые движутся в сторону Одессы. Мониторинговые сообщества писали о как минимум 3 ракетах Х-59.

В 3:24 в Одесской области объявили воздушную тревогу. И через мгновение появилась информация о серии взрывов.

Однако россияне на этом не остановились. В 3:33 Су-34 совершил пусковой маневр, и уже через 5 минут украинские военные зафиксировали ракету в акватории Черного моря. Она также двигалась в сторону Одессы. Кроме того, поступила информация о групповой цели, то есть Россия снова могла запустить несколько ракет.

Местные СМИ сообщали, что во время ударов работала ПВО. Вполне вероятно, что некоторые цели удалось сбить.

После полуночи враг совершил атаку на Одессу еще с использованием беспилотников, в частности реактивных. Местные телеграм-каналы насчитали от 4 до 5 дронов над городом. Тогда также раздалась серия взрывов в Одессе. В то же время поступала информация о пожаре, возникшем после атаки.

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Добавим, что Россия бьет по Одессе по несколько раз в день, и удары происходят чуть ли не ежедневно. Основной целью врага является морской порт, в частности иностранные суда. 19 июля россияне нанесли ракетную атаку на гражданский сухогруз GOLDEN LEO, который перевозил зерно и выходил из зоны боевых действий. В результате атаки погибли шесть человек.

Правда, часто удары наносятся не только по судам, но и по гражданским объектам. Так, накануне в Одессе дрон попал в жилой дом. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.