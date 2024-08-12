Дроны атаковали Подмосковье: под прицелом аэродром Чкаловский

В российском Подмосковье ночью 12 августа произошли сильные взрывы. Россияне обвиняют во всем "украинские" беспилотники, которые целились в аэродром Чкаловский в городе Щелково.

Российские телеграм-каналы и СМИ пишут, что во время атаки якобы работали силы противовоздушной обороны. В сети также публикуют видео с места происшествия.

Смотрите также В Курске уже которую ночь подряд – взрывы: российские власти заявили о сбитых ракетах

"ПВО работает в Подмосковье – туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково. Официальной информации пока нет", – тревожно сообщили российские ресурсы.

. Вблизи Щелково расположен военный аэродром Чкаловский – по расстоянию это на северо-восток от Москвы в 30 километрах, в 15 километрах, если считать от окраин.

В видео, которые сейчас распространили из Щелково, слышны выстрелы и видны отработки по вероятным целям пулями и снарядами.

В Подмосковье дроны атаковали аэродром: видео

Дроны якобы уничтожили

Впоследствии в телеграм-каналах появились свидетельства очевидцев, что беспилотники действительно атаковали подмосковное Щелково. Отмечалось, что местные жители испугались звуков работы ПВО.

"Дроны были уничтожены в районе аэродрома ВКС "Чкаловский", – отметили в пабликах.

В то же время официальных заявлений по этому поводу не было. Но в городе, по словам жителей, – раздавалась сирена.

К слову, в 2023 году украинские диверсанты заминировали и взорвали на Чкаловском аэродроме 2 самолета и вертолет.