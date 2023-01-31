В пограничные России слышали взрывы: там жалуются о "массированном обстреле"

Поздно вечером 31 января в Белгороде, Шебекино и нескольких населенных пунктах Брянской области сообщили о мощных взрывах. Там заявили о "массированной ракетной атаке".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Жители приграничных территорий начали публиковать видео, где слышны звуки взрывов, пишет 24 Канал.

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Россияне заявили о "массированной атаке"

Взрывы раздались в Белгороде, Шебекино и других населенных пунктах в Белгородской области.

Конечно, местные власти традиционно начали обвинять Украину. А Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе якобы сработало ПВО.

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Взрывы также прогремели и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что якобы пограничные регионы 31 января обстреляли второй раз за день.

По его данным, потерпевших и разрушений среди гражданских нет. Российский чиновник также традиционно обвинил в обстрелах Украину.

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В конце января "под минометный обстрел попал" населенный пункт Краснооктябрьского Глушковского района Курской области.

По информации местных властей, россияне смогли насчитать 12 прилетов, в результате которых пострадавших нет. Однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без света остались по меньшей мере два населенных пункта.

17 января неспокойно в очередной раз было в Белгородской области, которую буквально накрыло "бавовной". Там местные власти решили успокоить россиян баснями о "работе ПВО", а впоследствии в сети сообщили о гибели четырех российских солдат-срочников.

, что именно в приграничные регионы россияне свозят свою военную технику и военных. Поэтому неудивительно, что в этих регионах часто взрываются склады и военные объекты. А также туда прилетают ракеты С-300, которые оккупанты запускают по Харькову.