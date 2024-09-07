Взрывы в Полтаве: стало известно, куда попал враг

Глава Полтавской ОВА рассказал, что известно о последствиях удара по областному центру вечером 7 сентября.

Взрывы в Полтаве прогремели поздно вечером 7 сентября. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях.

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Куда попали оккупанты в Полтаве 7 сентября

Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине. Предварительно без жертв. До отбоя оставайтесь в укрытиях!

– написал Пронин.

Воздушная тревога на Полтавщине длилась чуть больше часа, с 22:08 по 23:19. Мониторинговые каналы предположили, что враг бил авиационной управляемой крылатой ракетой. В ВС пока не комментировали тип оружия, из которого оккупанты обстреляли город.

Кроме Полтавы, россияне пускали скоростные цели на Павлоград Днепропетровской области. Мониторы написали о взрывах там, однако в ВС не было сообщений об этом.

К сожалению, в 23:34 взрывы прозвучали и в Сумах – по городу бьют УАБами.

Где сейчас тревога

На 23:36 есть угроза применения баллистики с северо-востока, о чем проинформировали в Воздушных силах, и возможные пуски ударных дронов, о чем пишут мониторинговые каналы. По их данным, первые "Шахеды" уже над Харьковщиной.

На интерактивной карте заметно, что тревога снова расползается по Украине.