В Риме произошел взрыв на АЗС: ранены по меньшей мере 21 человек

В Риме утром 4 июля в Риме произошел взрыв на автозаправочной станции. Несколько человек получили ранения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Чрезвычайная ситуация в Риме

В итальянском Риме произошел взрыв на заправочной станции после ДТП. В результате этого ранены несколько человек – по меньшей мере пожарный и медицинский сотрудник. Предположительно, пострадали и несколько прохожих. Общее количество травмированных может достигать 21 человека.

Происшествие произошло утром 4 июля. Спасателей вызвали на место, после того, как грузовик въехал в трубопровод. Когда специалисты работали на АЗС – произошел мощный взрыв.

Момент взрыва попал на камеру: смотрите видео

Во время чрезвычайной ситуации взрывная волна повредила несколько соседних зданий. Пламя от пожара достигло склада, расположенного за заправочной станцией.

Пожар на АЗС в Риме: видео

Напомним, 2 июля в Украине, на окраине Житомира, произошел мощный взрыв на трассе возле на АЗС. Там уничтожено два производственных помещения. По меньшей мере два человека погибли, а 82 – получили ранения.