В российской Рязани прогремели взрывы: что известно об атаке БпЛА на город

В российских СМИ сообщают, что около 00:30 26 января в Рязани прогремела серия взрывов. Там добавляют, что якобы украинские Вооруженные Силы пытались атаковать местный НПЗ.

Очевидцы говорят, что на окраине города было слышно от 3 до 5 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о взрывах в Рязани

Жители Рязани сообщали, что в некоторых районах города сработал сигнал воздушной опасности, а в небе можно было увидеть яркие вспышки. Они также утверждают, что якобы работала система ПВО. Сейчас российские власти не сообщали никакой информации о пострадавших или разрушениях в результате атаки.

Взрывы в Рязани: видео очевидцев

Около 00:44 в одном из российских телеграмм-каналов сообщали о 10 взрывах в районе села Дядьково.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также выложил видео, где слышно взрывы в Рязани и прокомментировал это: "В Рязани, пишут, нефтебаза, НПЗ".

Отметим, что это уже не первая атака беспилотниками на Рязань. В частности, 24 января там также были слышны взрывы. Под ударом, вероятно, оказался нефтеперерабатывающий завод, что является важным объектом в нефтяной промышленности России.

Тогда губернатор области заявил, что якобы беспилотники были уничтожены средствами ПВО, а пострадавших в результате атаки нет.