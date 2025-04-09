Россию атаковали более 150 дронов: взрывы раздавались по меньшей мере в 11 регионах
- Россию атаковали более 150 дронов, взрывы раздавались в 11 регионах.
- Оккупанты утверждают, что атака прошла без жертв и разрушений, хотя местные источники сообщают о повреждениях.
Россияне жалуются на массированную атаку дронов. Оккупанты утверждают о атаке более 150 БПЛА и мощных взрывах по меньшей мере в 11 регионах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.
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Что известно об атаке дронов на Россию
Оккупационное минобороны утверждает, что Россию якобы массированно атаковали БпЛА. Сколько дронов фиксировали в воздухе на территории страны-агрессора – неизвестно, однако пропагандисты утверждают о якобы "сбивании" 158 БПЛА. В частности, оккупанты публикуют следующую "статистику сбивания дронов":
- 67 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
- 29 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 15 БПЛА – над территорией Северной Осетии – Алании,
- 11 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 10 БПЛА – над территорией Курской области,
- 5 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 3 БПЛА – над Крымом,
- 2 БПЛА – над территорией Пензенской области,
- 1 БПЛА – над территорией Саратовской области,
- 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края,
- 7 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
- 6 БПЛА – над акваторией Черного моря.
В сети россияне жаловались на взрывы по меньшей мере в 11 регионах. Традиционно, оккупанты цинично обвиняют Украину в массированной атаке дронов.
К слову, из-за атаки БпЛА в разных аэропортах России временно приостанавливали взлет и посадку самолетов. Сейчас сообщается, что все аэропорты возобновили работу.
Каковы последствия атаки
В разных регионах России уже отчитываются о последствиях атаки. Как и всегда, у россиян все "обошлось без жертв и разрушений", хотя местные телеграм-каналы сообщают о пожарах в некоторых местах.
- Ростовская область
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о "сбитии" дронов в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.
По его словам, из-за "падения обломков" повреждены кровли домов, гаражи, но о пострадавших ничего не известно.
- Северная Осетия
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло утверждает, что в результате атаки дронов в регионе якобы нет разрушений и пострадавших. Он сообщил лишь, что "обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе".
Однако в сети публикуют фотографию, на которой виднеется дым после взрыва в районе военного аэродрома.
Северная Осетия после атаки / Фото росСМИ
- Воронежская область
В Воронежской области также не сообщают о последствиях. В то же время угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В других регионах России также утверждают, мол, "обошлось без жертв и разрушений". В то же время в некоторых областях до сих пор сохраняется угроза атаки БПЛА.