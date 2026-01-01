Первый НПЗ "прикурил" под бой курантов: "Птицы Мадьяра" за ночь поразили десять вражеских объектов
- "Птицы Мадьяра" в ночь на 1 января 2026 года нанесли удар по десяти военным и инфраструктурным объектам на территории России и оккупированных территориях.
- Пораженные объекты включают НПЗ, нефтебазы, радиолокационные станции, и пункты сосредоточения противника в различных регионах, таких как Луганск, Крым, и Запорожская область.
В ночь на 1 января 2026 года "Птицы Мадьяра" нанесли поражение десяти военных и инфраструктурных объектов. Под удар попали цели в глубине территории России и на временно оккупированных территориях.
Удары начались сразу в новом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал командующего СБС "Мадьяра".
Что попало под поражение?
Под поражение попали десять военных и инфраструктурных объектов в глубине территории России и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма. Первым под удар попал нефтеперерабатывающий завод в 23:59 по местному времени, почти одновременно, через 3 – 5 минут, поражена нефтебаза.
В частности, были поражены:
- НПЗ (в России) – совместная операция Птиц 1 отдельной СБС и подразделения Граф, СБС;
- Нефтеналивная (Республика Татарстан, Россия) – 1 отдельная СБС;
- Нефтебаза Ровеньки (Луганская область, ВОТ) – закрепление эффекта предыдущего поражения.
- ПС Ровеньки (Луганская область, ТОТ);
- РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) – средство контроля воздушного пространства и управления авиационным движением;
- РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) – радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения и подготовки ОТРК "Искандер-М" и запусков БпЛА "Shahed".
- ПС Балашовка (Запорожская область, ТОТ);
- Два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ (Валуйки, Белгородская область, Россия);
- ЗРК ТОР (Донецкая область, ТОТ) – третий уничтоженный ЗРК в течение суток.
Что еще известно о пораженных объектах?
В городе Альметьевск, Татарстан, беспилотники атаковали Северный товарный парк компании "Татнефть". Промышленный объект используется для сбора и хранения нефти с северных месторождений региона.
В российском Людиново Калужской области пылает нефтебаза после прилета БПЛА. Также дроны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае.