Неизвестные дроны снова атакуют Россию: в Татарстане работает ПВО

Утром вторника, 10 июня, неизвестные беспилотники атаковали Россию. В частности, взрывы прогремели в республике Татарстан.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Очевидцы утверждают, что дроны летели в направлении города Елабуга.

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Что известно об атаке БпЛА

Местные жители жалуются на по меньшей мере 3 взрыва над Нижнекамском около 4 – 5 часов утра в разных частях города. Кроме того, неспокойно было в Елабужском районе.

Позже мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о сбитии дронов без разрушений и пострадавших. "Технологический процесс предприятий не нарушен", – добавил чиновник.

В Татарстане по дронам работала ПВО: смотрите видео

В комбинированной атаке россияне уже обвинили ВСУ – речь идет о якобы дальнобойных дронах-камикадзе типа "Лютый" и "Бобер".

Впоследствии беспилотники добрались и до Ленинградской области. Воздушную цель могли сбить над Тосненским районом, кое-где введено ограничение мобильной связи и интернета.

БпЛА в Нижнекамске: смотрите видео

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Напомним, еще вечером 9 мая жители страны-агрессора жаловались на атаку беспилотников. По меньшей мере 8 взрывов прозвучало над Брянском. Губернатор региона заявил о работе ПВО, в небе видели яркие вспышки и дым.