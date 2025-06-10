Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Очевидці переконують, що дрони летіли в напрямку міста Єлабуга.
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Що відомо про атаку БпЛА
Місцеві жителі скаржаться на щонайменше 3 вибухи над Нижньокамську близько 4 – 5 години ранку в різних частинах міста. Окрім того, неспокійно було в Єлабузькому районі.
Згодом мер Нижньокамська Радмір Бєляєв повідомив про збиття дронів без руйнувань і постраждалих. "Технологічний процес підприємств не порушено", – додав чиновник.
У Татарстані по дронах працювала ППО: дивіться відео
У комбінованій атаці росіяни вже звинуватили ЗСУ – йдеться про нібито далекобійні дрони-камікадзе типу "Лютий" і "Бобер".
Згодом безпілотники дісталися й Ленінградської області. Повітряну ціль могли збити над Тосненським районом, подекуди введено обмеження мобільного зв'язку та інтернету.
БпЛА у Нижньокамську: дивіться відео
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Нагадаємо, ще ввечері 9 травня жителі країни-агресорки скаржилися на атаку безпілотників. Щонайменше 8 вибухів пролунало над Брянськом. Губернатор регіону заявив про роботу ППО, у небі бачили яскраві спалахи й дим.